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В России 13 автомобилей столкнулись из-за гололедицы и попали на видео

В Севастополе сняли на видео последствия столкновения 13 машин из-за гололеда

На участке дороги Симферополь — Бахчисарай — Севастополь из-за гололедицы столкнулись 13 автомобилей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. Видео последствий аварии опубликовано в Instagram.

На кадрах видно, что машины, которые попали в ДТП, находятся на разных частях дороги. На видеозапись также попал грузовик, который в результате столкновения оказался сильно поврежден. Значительные повреждения передних и задних частей машин есть у легковых автомобилей.

По данным управления МВД по Севастополю, в аварию попал один «Камаз», два фургона «Газель» и десять легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали три человека — им оказали помощь на месте.

Ранее на трассе ОрелТамбов произошло массовое ДТП с участием 17 машин. На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что по разным сторонам дороги стоят покореженные легковые автомобили и съехавшие в кювет грузовики. На трассе валяются части транспортных средств.

Анастасия Шейкина
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