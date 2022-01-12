Последствие столкновения 17 машин на российской трассе попало на видео

На трассе Орел — Тамбов произошло массовое ДТП. По сообщениям очевидцев, авария вызвала на дороге пробку. Видео с последствиями столкновения опубликовал Instagram-аккаунт dtp.48.

На кадрах видно, как по разным сторонам дороги стоят покореженные легковые автомобили и съехавшие в кювет грузовики. На трассе валяются куски транспортных средств.

По данным Telegram-канала НТВ инцидент произошел около Липецка. В аварии поучаствовали 17 автомобилей. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее на юге Красноярского края в ДТП с пассажирским автобусом и легковым автомобилем Nissan погибли четыре человека. По данным региональной прокуратуры, скончались водитель и пассажиры легкового автомобиля, двое из которых были несовершеннолетними.