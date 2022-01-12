В российском регионе в ДТП с автобусом погибли четыре человека

На юге Красноярского края в ДТП с пассажирским автобусом и легковым автомобилем Nissan погибли четыре человека. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, передает ТАСС.

По данным прокуратуры российского региона, погибли водитель и пассажиры легкового автомобиля, двое из которых были несовершеннолетними.

В ведомстве добавили, что предварительной причиной аварии является выезд легкового автомобиля на встречную полосу.

В МВД сообщили, что в пассажирском автобусе находились 15 человек, трое из которых обратились за помощью медиков. Автобус двигался по маршруту Краснокаменск — Кошурниково — Артемовск — Щетинкино.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МВД, проводится проверка.

Ранее в Рязанской области в аварии с автобусом погибли шесть человек, пострадали еще 21. В автобусе в момент ДТП находились 56 пассажиров.