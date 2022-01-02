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Шесть человек погибли в ДТП с автобусом под Рязанью

МВД: под Рязанью 6 человек погибли, 14 пострадали в ДТП с автобусом Москва-Астрахань

Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

В Рязанской области шесть человек погибли, 14 пострадали в ДТП с рейсовым автобусом, направлявшимся из Москвы в Астрахань. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД России по Рязанской области.

ДТП произошло в 05:45 утра в районе села Вослебово Скопинского района. Всего в автобусе находилось 56 пассажиров.

«Рейсовый автобус "Неоплан", который двигался со стороны Москвы в сторону Астрахани, совершил наезд на опору ж/д моста, в результате чего шесть человек погибли и 14 пострадали», — говорится в сообщении.

UPD: Как уточнили в УМВД РИА Новости, по предварительным данным, погибли пять человек, 16 пострадали.

Вечером 1 января три человека погибли, еще двое пострадали в ДТП с вахтовым автобусом и легковым автомобилем в Нижневартовске. Столкнулись легковой автомобиль Lexus и вахтовый автобус.

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Марина Совина
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