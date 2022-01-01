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Три человека погибли в ДТП с вахтовым автобусом

МВД: три человека погибли, еще двое пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в Нижневартовске

Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО

Три человека погибли, еще двое пострадали в ДТП с вахтовым автобусом и легковым автомобилем в Нижневартовске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России по Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО).

«По предварительным данным, ДТП произошло в районе дома 60 по улице Интернациональной в городе Нижневартовске в субботу вечером. Столкнулись легковой автомобиль Lexus и вахтовый автобус. В результате столкновения в Lexus двое взрослых погибли, три человека пострадали, включая ребенка 2012 года рождения», — сказали в пресс-службе.

Позднее правоохранители сообщили о смерти госпитализированного ребенка.

Ранее сообщалось, что в России случилось ДТП с участием 30 автомобилей. Пострадали пять человек, еще один погиб. Авария произошла в Башкирии, на 49-м километре автодороги УфаОренбург. Согласно предварительной информации, причиной стали неблагоприятные погодные условия.

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Марина Совина
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