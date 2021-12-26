В Башкирии столкнулись более 30 автомобилей

На трассе в Башкирии произошла авария с участием более 30 автомобилей, из них минимум четыре грузовых. В массовом ДТП пострадали пять человек, еще один погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Башкортостана.

ДТП произошло неподалеку от села Александровка Кармаскалинского района на 49-м километре автодороги Уфа—Оренбург. Согласно предварительной информации, причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия.

В ГИБДД сообщили, что в результате происшествия погиб один человек, пятеро получили травмы различный степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Состояние одного из раненых врачи оценивают как тяжелое.«На данный момент один человек в тяжелой степени тяжести, четверо — средней тяжести, идет диагностический процесс», — уточнили в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Движение временно ограничено. Как отмечает «Интерфакс», к 49-м километру автодороги Уфа—Оренбург выехал прокурор Кармаскалинского района. Прокуратуре предстоит установить детали аварии.

В Башкортостане наблюдается ухудшение погоды: порывы ветра достигают 20 метров в секунду, идет метель, на дорогах образовываются снежные накаты. В связи с непогодой участок федеральной трассы М-5 «Урал» длиной 163 километра перекрыли для автобусов, такси и грузовиков. Участок начинается на границе Самарской области, идет через Оренбургскую область и Татарстан и заканчивается в Башкирии.