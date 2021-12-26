Участок федеральной трассы закрыли из-за непогоды

Участок федеральной трассы М-5 «Урал» закрыли для некоторых видов транспорта из-за непогоды. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, для автобусов, такси и грузовиков перекрыт участок длиной 163 километра. Он начинается на границе Самарской области (1194-й километр), идет через Оренбургскую область и Татарстан и заканчивается в Башкирии (1363-й километр).

Помимо этого, также из-за плохой погоды для всех видов транспорта перекрыли участок с 405-го по 310-й километры. ГУМЧС по Оренбургской области сообщило, что для мониторинга трассы используется подвижный пункт обогрева, а в нескольких точках подготовлены стационарные пункты обогрева и временного размещения.

18 декабря движение на федеральной трассе Самара — Уфа — Челябинск полностью перекрыли после крупного ДТП. Столкнулись четыре грузовых автомобиля — Scania, Man, Mercedes-Benz и автовоз Scania. В результате аварии пострадавших нет, машины получили механические повреждения.