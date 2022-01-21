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Россиянам разъяснили новые упрощенные правила въезда в Таиланд

Заявка на въезд в Таиланд по Test & Go подается не ранее чем за два месяца до поездки

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Россиянам разъяснили новые правила посещения Таиланда по туристической программе Test & Go, в рамках которой недавно был упрощен въезд в страну для полностью привитых от COVID-19 туристов. Об этом сообщают специалисты портала TourDom.ru.

Отмечалось, что прием заявок на въезд в страну по Test & Go (по ней можно посетить Пхукет, Паттайю, Краби, Пхангнга, острова Самуи, Панган, Тао, Чанг, Сичанг, а также районы Бангламунг и Сирача в провинции Чонбури) будет открыт на портале Thailand Pass 1 февраля в 9:00 по местному времени (5:00 мск). При этом подать документы разрешается не ранее чем за два месяца до предполагаемой даты начала отдыха.

Привитым «Спутником V» россиянам для въезда по Test & Go потребуется сертификат о полной вакцинации (за 14 и более дней до поездки) или подтверждение перенесенного коронавируса — в этом случае нужно получить хотя бы одну дозу одобренного в Таиланде препарата. По прилете необходимо также иметь отрицательный результат ПЦР-теста сроком не более 72 часов.

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От требования о вакцинации освобождаются несовершеннолетние путешественники, въезжающие в королевство в сопровождении привитых родителей или опекунов, однако не предъявлять результаты ПЦР-тестирования по прилете разрешается только детям до шести лет.

При этом у туристов должны быть забронированы и предоплачены трансфер из аэропорта в гостиницу, входящую в систему SHA Extra Plus, или карантинный объект размещения, а также как минимум первые и пятые сутки проживания в таком отеле и сдача двух дополнительных ПЦР-тестов в эти дни. Помимо прочего, потребуется медицинский страховой полис с покрытием на сумму от 50 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).

Ранее в январе стало известно о том, что с 1 февраля в Таиланде возобновляется туристическая программа Test & Go, отменяющая для отдыхающих, полностью привитых от COVID-19, карантин по прибытии в страну.

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Дарья Рыбак
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