Таиланд смягчит правила въезда для иностранных туристов

Власти Таиланда изменили правила въезда для вакцинированных от коронавируса туристов, в том числе для россиян. О смягчении ковидных мер сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы отдела новостей Министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо.

Согласно нововведениям, с 1 февраля возобновляется туристическая программа Test & Go, отменяющая для полностью привитых от COVID-19 отдыхающих карантин по прибытии в страну.

По словам представителя МИД, для въезда в Таиланд необходимо пройти два ПЦР-исследования — по приезде и на пятый день нахождения в стране. Также туристы должны забронировать гостиницу на первый и пятый день пребывания в королевстве и заранее оплатить два ПЦР-теста.

Кроме того, Андамо рассказала, что с 1 февраля программа «песочница» распространится на новые районы. «Добавятся остров Чанг в провинции Трат, а также районы Бангламунг, Сирача, остров Сичанг и Паттайя в провинции Чонбури», — уточнила она.

Ранее в январе эксперты туристической отрасли предупредили россиян о повышении стоимости отдыха в Таиланде в 2,1-2,2 раза. Так, стало известно, что цены на путевки в королевство резко выросли в сравнении с 2020 и 2019 годами. Сейчас средний чек на туры находится на уровне 160 тысяч рублей без перелета.