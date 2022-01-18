Россиян предупредили о повышении цен на отдых в Таиланде

Эксперты туристической отрасли предупредили российских путешественников о повышении стоимости отдыха в Таиланде в 2,1-2,2 раза. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, стало известно, что цены на путевки в королевство на январь резко выросли в сравнении с 2020 и 2019 годами. Представители турбизнеса отметили, что в январе прошлого года десятидневный пакетный тур в Таиланд можно было приобрести за 90 тысяч рублей на двоих. Сейчас средний чек на путевки в королевство находится на уровне 160 тысяч рублей без перелета.

«Доходность направления сейчас в четыре раза выше, чем в 2019 году. В этом году мы отправляем туристов в основном в отели категории пять звезд, — рассказали в пресс-службе туроператора «Русский Экспресс». — Бюджетного туризма в Таиланд сейчас почти нет».

По словам экспертов, изменение в приоритетах туристов объясняется тем, что вариантов размещения в трехзвездочных отелях, входящих в систему SHA +, мало. «Да и тарифы на них не сильно отличаются от ценника на гостиницы категории четыре звезды. Так происходит потому, что отелям, входящим в SHA +, нужно соблюдать определенные требования, а это, естественно, отражается на цене», — пояснил руководитель коммерческого подразделения туроператора «Интурист» Филипп Обручев-Миронов.

Ранее в январе российская туристка, решившая перезимовать в Таиланде, описала поездку фразой «все стало проще». По словам девушки, больше всего по приезде в королевство ее поразил контраст между серой погодой в России и буйством красок на курорте.

