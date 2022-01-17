Перезимовавшая в Таиланде россиянка описала поездку фразой «все стало проще»

Российская туристка, решившая перезимовать в Таиланде, описала поездку фразой «все стало проще». Своими впечатлениями от отдыха она поделилась в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

По словам девушки, больше всего по приезде в королевство ее поразил контраст между серой погодой в России и буйством красок на курорте. «Поздняя осень в Петербурге была серой, промозглой. В Таиланде я просыпаюсь вместе с солнцем, любуюсь пальмами и морем за окном», — рассказала россиянка.

Также автор обратила внимание на то, что в отличие от России, в Таиланде в любое время суток она чувствует себя в безопасности. «В России я не люблю выходить из дома поздно вечером. И мне всегда немного не по себе, если в моем кошельке лежит крупная сумма денег. В Таиланде я спокойно бросаю сумку с дорогими вещами на пляже и ухожу купаться или гулять по берегу», — пояснила туристка.

Кроме того, блогерша заметила разницу в отношении к жизни жителей двух стран. Она подчеркнула, что на родине окружающие ее люди постоянно кому-то что-то доказывают, за что-то боятся и спорят друг с другом. «В Таиланде, кажется, вообще никто не напрягается. Видно, что у людей легкое отношение к жизни», — отметила путешественница и добавила, что после ее приезда на остров, «все стало как-то проще».

Ранее в январе сообщалось, что власти Таиланда задумались о введении курортного сбора с иностранных туристов в размере 300 батов (около 670 рублей). По словам пресс-секретаря правительства королевства Тханакона Бунконгванчана, средства будут направлены на развитие туристических направлений и страхование путешественников.