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В Таиланде задумали ввести курортный сбор с иностранных туристов

Bangkok Post: курортный сбор для туристов планируют ввести в Таиланде с апреля 2022 года

Фото: Shutterstock

В правительстве Таиланда задумались о введении курортного сбора с иностранных туристов в размере 300 батов (около 670 рублей). Об этом пишет газета Bangkok Post со ссылкой на слова пресс-секретаря правительства королевства Тханакона Бунконгванчана.

По его словам, средства будут направлены на развитие туристических направлений и страхование путешественников. Сбор планируется ввести с апреля 2022 года и включить его в стоимость авиабилетов.

При этом отмечается, что вопрос о взимании средств с отдыхающих, прибывающих в страну наземным транспортом, будет рассматриваться отдельно.

С 1 января 2022 года курортный сбор в Сочи увеличился в пять раз. Теперь каждые сутки нахождения в городе будут обходиться туристам в 50 рублей вместо десяти. Деньги, которые собираются администрацией региона с отдыхающих, направляются на благоустройство туристических пространств.

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Валентина Процкова
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