В российском городе в пять раз вырос курортный сбор

С 1 января 2022 года курортный сбор в Сочи увеличился в пять раз. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь каждые сутки нахождения в городе будут обходиться путешественникам в 50 рублей вместо 10. Деньги, которые собираются администрацией региона с отдыхающих, направляются на благоустройство туристических пространств. При этом в других городах и районах Краснодарского края размер курортного сбора вырастет с 10 до 30 рублей в сутки.

Председатель заксобрания региона Юрий Бурлачко ранее указал, что на подготовку к курортному сезону затрачиваются значительные суммы. «Величина по-прежнему будет демократична и доступна любому», — обещал он.

В ноябре российское правительство отказалось снижать НДС для туристической отрасли до десяти процентов из-за нецелесообразности такого вида помощи. По оценкам Федеральной налоговой службы (ФНС), снижение НДС до десяти процентов не приведет к удешевлению туристических услуг для потребителей. Кроме того, в результате уменьшения налога сумма ежегодных потерь из бюджета составит более 37,2 миллиарда рублей.