В России отказались помогать туризму

Российское правительство отказалось снижать НДС для туристической отрасли до 10 процентов из-за нецелесообразности такого вида помощи. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на доклад Кабинета министров для главы государства, который находится в распоряжении издания.
По оценкам федеральной налоговой службы (ФНС), снижение НДС до 10 процентов не приведет к удешевлению туристических услуг для потребителей. Кроме того, в результате уменьшение налога сумма ежегодных потерь из бюджета составит более 37,2 миллиарда рублей — при этом в некоторых случаях правительство будет вынуждено возмещать НДС российским туристическим организациям, что, «по существу, будет являться субсидированием из федерального бюджета на сумму НДС», указано в докладе.
Такую меру государственной поддержки, обеспечивающую целевое использование полученных средств, не считают прозрачной. Тем не менее, руководитель Ростуризма Зарина Догузова выступила за более радикальное снижение НДС для отрасли — до семи процентов (письмо главы ведомства в Минфин от 25 октября также есть в распоряжении издания). Отмечается, что 20-процентная ставка НДС для внутренних пакетных туров делает российские направления неконкурентоспособными по сравнению с зарубежными.
«Пониженная ставка НДС приносит ощутимый экономический мультипликативный эффект указанным странам, где туризм является одним из приоритетных секторов экономики и используется как драйвер инвестиционной активности», — говорится в письме.
Ранее в ноябре представители российского гостиничного бизнеса попросили правительство рассмотреть меры поддержки для отрасли. В запросе отельеры указали, что из-за установления ряда ограничений на фоне пандемии COVID-19 они столкнулись с ростом издержек и падением числа бронирований. Авторы послания предложили ввести «невозвратные тарифы», снизить административную нагрузку, а также ограничить существующий курортный сбор.