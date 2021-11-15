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Российские отельеры попросили поддержки у правительства на фоне COVID-19

«Ъ»: отельеры России попросили ввести «невозвратные тарифы»
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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Представители российского гостиничного бизнеса попросили правительство рассмотреть меры поддержки для отрасли. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В запросе отельеры указали, что из-за установления ряда ограничений на фоне пандемии COVID-19 они столкнулись с ростом издержек и падением числа бронирований. Авторы послания предложили ввести «невозвратные тарифы», снизить административную нагрузку, а также ограничить существующий курортный сбор.

По словам вице-президента «Опоры России» Алексея Кожевникова, ввиду увеличения стоимости продуктов питания и расходных материалов, таких как полотенца, белье, шампуни, а также из-за дополнительных санитарных требований у представителей отрасли за последний год издержки выросли на 20–25 процентов.

Отмечается, что глава Минфина Антон Силуанов считает инициативу нецелесообразной. По его мнению, снижение ставки НДС не гарантирует удешевления услуг, а уменьшение показателя с 20 до десяти процентов для гостиничной отрасли может привести к сокращению доходов федерального бюджета на 37,2 миллиарда рублей в год. 

Ранее в ноябре отечественные туроператоры запросили у Ростуризма внести ясность в правила для иностранных туристов при заселении в отели и пребывании в России. Так, разъяснения требуются также для порядка посещения путешественниками культурно-развлекательных заведений и мест общественного питания.

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