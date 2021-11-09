Подсчитаны траты иностранных туристов в России

Иностранный турист потратил в среднем 15,8 тысячи рублей на одну поездку в Россию в 2020-м

Расходы иностранных туристов в России за 2020 год сократились на 74 процента и составили 2,9 миллиарда долларов (205,8 триллионов рублей). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Центробанка.

Отмечается, что данные относятся к статье платежного баланса «Поездки», которая включает в себя совокупные расходы иностранных граждан, временно пребывающих на территории России. В 2020 году средние траты нерезидентов на одну поездку составили 223 доллара (15,8 тысячи рублей), что меньше уровня 2019 года на 28,1 процента. Согласно расчетам, также уменьшилось и количество посещений страны — 12,8 миллиона, что на 63 процента меньше показателя того же допандемийного года.

В совокупном экспорте услуг по статье «Поездки» лидируют страны СНГ (не входящие в ЕАЭС) — 32,8 процента, члены ЕАЭС — 29,7 процента, государства ЕС —16,3 процента.

По данным туроператоров, странами-лидерами по количеству прибывших в Россию иностранных туристов были Китай (9,6 процента от общей численности путешественников), Германия — 6,7 процента и Франция — 5,5 процента. Из Киргизии прибыло 5,1 процента отдыхающих, из Белоруссии — 3,9 процента, Казахстана — 3,6 процента, Украины — 3,3 процента, Великобритании — 3,2 процента, Италии и США — по 2,8 процента.

Отмечалось, что основными целями приезда у иностранных путешественников были культурно-познавательная программа — 50,6 процента, пляжный туризм — 29 процентов и лечебно-оздоровительный отдых — 19 процентов. Чаще всего туристы посещали Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Иркутскую область и республику Алтай.

Ранее в октябре министерство строительства и ЖКХ разработало проект госпрограммы «Развитие туризма», в которой подсчитали расходы путешественников в России. Так, траты иностранного туриста составляли менее 900 долларов на человека, что ниже, чем в среднем по всему миру.