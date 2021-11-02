Иностранцы массово отказались ехать в Россию по одной причине

Иностранные туристы массово аннулируют туры в Россию на ближайшие даты из-за нерабочих дней и введенных ограничений на работу общественных заведений. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Одной из причин отказа от путевок стала система QR-кодов, которая действует во многих регионах России. Иностранные туристы, даже те, кто вакцинирован, не могут посетить заведения общественного питания и культуры без соответствующего документа. Сообщается, что на данный момент официальные и общие регламенты протокола действий для путешественников из других стран в ситуации с QR-кодами отсутствуют.

Как отмечают некоторые туроператоры, есть вероятность, что после окончания нерабочих дней ограничения на допуск в отели и общественные заведения сохранятся. В условиях неопределенности иностранные туристы также не хотят ехать в Россию. «Невозможно гарантированно подтвердить, что при заезде в гостиницы не потребуют QR-код. Ситуация меняется ежедневно: кто-то уже их вводит, кто-то нет», — заявляют туроператоры.

Единственным вариантом пребывания в России после окончания нерабочих дней для иностранных туристов остается постоянное ПЦР-тестирование. Фактически, путешественники должны будут сдавать анализы каждые 72 часа после въезда в страну, однако это потребует дополнительных средств и времени.

Ранее в октябре министерство строительства и ЖКХ разработало проект госпрограммы «Развитие туризма», в которой подсчитаны расходы путешественников в России. По данным Всемирной туристской организации, расходы въездного туриста в России составляют менее 900 долларов на человека, что ниже, чем в среднем по миру.