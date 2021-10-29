Россияне снова обогнали иностранцев по турпотоку в Турцию

АТОР: с января по сентябрь иностранный турпоток в Турцию составил 17,5 миллиона человек

Россия снова стала лидером по турпотоку в Турцию — за первые девять месяцев 2021 года страну посетили 3,46 миллиона россиян. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным министерства культуры и туризма республики, с января по сентябрь турпоток в страну из-за рубежа составил 17,5 миллиона человек. Это на 86 процентов больше, чем за аналогичный период в 2020 году, однако на 51,7 процента меньше, чем в 2019.

Исходя из статистики пограничных служб, доля российских путешественников составила 19,6 процента. Таким образом, россияне обогнали иностранных туристов по объему турпотока.

Второе место по количеству отдыхающих заняла Германия — за первые девять месяцев текущего года в Турции побывали примерно 2,2 миллиона немцев. На третьем месте разместилась Украина, откуда прибыло 1,7 миллиона человек. Замыкают пятерку лидеров Болгария и Иран.

Ранее в сентябре сообщалось, что с января по сентябрь 2021 года Сейшельские острова посетили 19,6 тысячи россиян — это на 133 процента больше, чем за аналогичный период в 2019-м. По данным Национального бюро статистики республики, отечественные туристы обогнали иностранных путешественников по объему турпотока в страну, заняв первое место на въездном рынке.