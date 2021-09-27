Россияне обогнали иностранцев по турпотоку на Сейшелы

С января по сентябрь 2021 года Сейшельские острова посетили 19,6 тысячи россиян — это на 133 процента больше, чем за аналогичный период в 2019-м. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным Национального бюро статистики республики, отечественные туристы обогнали иностранных путешественников по объему турпотока в страну, заняв первое место на въездном рынке.

Второе место по количеству отдыхающих заняли ОАЭ — за первые восемь месяцев текущего года на Сейшелы оттуда приехали 16 тысяч туристов. На третьей строчке разместился Израиль, откуда прибыли 8,5 тысячи человек.

Ранее в сентябре россияне обогнали иностранных путешественников по объему турпотока в Турцию. Так, с января по сентябрь 2021 года страну посетили 2,5 миллиона туристов из РФ — это на 218 процентов больше, чем за аналогичный период в 2020 году.