Российским отелям позволили не согласовывать цены с Booking

Booking: российские отели смогут устанавливать на своих сайтах цены ниже, чем у сервиса

Российским гостиницам позволили устанавливать на своих сайтах цены ниже, чем предлагает сервис по бронированию отелей Booking.com. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя онлайн-платформы.

В четверг, 11 ноября, компания Booking проиграла в апелляционной инстанции судебное разбирательство с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), и теперь средства размещения могут не согласовывать с сервисом стоимость проживания.

«Будучи компанией, соблюдающей законодательство, мы будем работать над прекращением практик паритета цен в России», — заявил собеседник издания.

Отмечается, что судебное разбирательство было инициировано ФАС по результатам жалоб бизнеса. Ведомство установило, что Booking.com злоупотребляет доминирующим положением и навязывает работающим с ним гостиницам условие давать лучшие цены. ФАС потребовала убрать из договоров с отелями условие о паритете цен, но сервис требование не выполнил.

По мнению компании, положение о паритете «поддерживает конкурентоспособность цен для потребителей и приносит взаимную пользу».

Ранее сообщалось, что ФАС оштрафовала Booking на 1,3 миллиарда рублей. Как пояснили в госучреждении, причиной стало «злоупотребление доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов».