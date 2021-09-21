В ФАС допустили взыскание штрафа с Booking в судебном порядке

Петр Иванов: если Booking не выплатит штраф в размере 1,3 млрд рублей, ФАС обратится в суд

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может обратиться в суд, если Booking не выплатит штраф в размере 1,3 миллиарда рублей. Такой вариант развития событий допустил замруководителя ФАС Петр Иванов, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что речь идет не о санкциях, а о взыскании штрафа в судебном порядке. В то же время он отметил, что подобных прецедентов до сих пор не было: все зарубежные компании, которым ФАС назначала штрафы, выплачивали их.

Иванов также выразил уверенность, что выполнение сервисом онлайн-бронирования предписаний ФАС об устранении требования о паритете цен будет способствовать развитию конкуренции в этом секторе. Также это повлияет на стоимость проживания в российских гостиницах, добавил замруководителя ФАС.

Ранее в России предсказали снижение цен на гостиничные услуги, которое может последовать из-за штрафа для сервиса по бронированию отелей Booking. Как пояснил директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС при НИУ ВШЭ Алексей Иванов, это может произойти из-за уменьшения дохода от монополистической деятельности компании.