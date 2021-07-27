В России решили создать аналог Booking

В России решили создать собственную систему бронирования, которая станет аналогом сайта Booking.com. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на план проекта по развитию туризма в России.

Так, уточняется, что в правительстве начали обсуждать план действий по развитию туризма в стране до 2035 года. В него вошли несколько разных проектов, включая развитие сельского туризма, детские военно-исторические лагеря и запуск до 2024 года национальной системы бронирования жилья и туристических услуг.

Как полагает собеседник издания, речь идет именно о создании нового сайта и его разработка с нуля сегодня будет проще, чем пять лет назад. Кроме того, сейчас тема выглядит более актуальной на фоне процесса локализации сервисов для бронирования авиабилетов.

Отмечается, что проектом «Национальная система бронирования» уже занимается «Ростех» — эксперты ориентируются на работу с перевозчиками, но на сайте есть и предложения для владельцев отелей. В госкорпорации подтвердили заинтересованность Ростуризма в участии в проекте.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме заявили о намерении создать аналогичный Booking.com сервис на Северном Кавказе. Новая платформа позволит бронировать автомобили в регионах Северного Кавказа, а так же узнавать информацию об отелях и ресторанах.