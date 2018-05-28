На Кавказе сделают свой Booking.com

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018) заявили о намерении создать аналогичный Booking.com сервис на Северном Кавказе. Об этом сообщает РИА Новости.

Новая платформа позволит бронировать автомобили в регионах Северного Кавказа, а также узнавать информацию об отелях и ресторанах.

«Планируется создать электронную платформу, которая станет единой базой данных по аналогии с Booking.com, где люди смогут получить объективную информацию о качестве сервиса, о том, куда они могут поехать, забронировать все, что необходимо. Мы хотим, чтобы это был удобный инструмент и для отдыхающих, и для органов управления», — рассказала заместитель главы Минкавказа Ольга Рухуллаева.

«В перспективе мы даже хотим, чтобы эта платформа стала системой рейтинга мест размещения и сервиса», — добавила чиновница.

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23 мая сообщалось, что Ростуризм получил письмо из департамента туризма и региональной политики министерства культуры с поручением «рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com на территории Российской Федерации». Позже директор департамента туризма Минкультуры Ольга Ярилова сообщила, что ведомство не имеет полномочий ограничивать деятельность сервиса Booking.com.

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