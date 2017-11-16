Горная текучка

Кубань и Ставрополье в последнее время лидируют в списках предпочтений отечественных туристов — недалеко и относительно дешево, безопаснее, чем в Европе с ее непрекращающимися терактами и проблемами с беженцами, а уровень сервиса ощутимо повысился. Так что почему бы не съездить на отдых в Кавминводы? Корреспондент «Ленты.ру» отправился изучить вопросы водолечения на собственном опыте.

Вода не только источник жизни, но и незаменимое целительное средство. Водные процедуры — один из самых древних методов оздоровления и, что немаловажно, самый безопасный. Главный этический принцип врачевания «не навреди» при лечении минеральной водой соблюдать несложно: нужна лишь умеренность и аккуратность.

На берегах Нила, по свидетельствам историков, водолечебницы существовали задолго до новой эры; аристократы античных времен восстанавливали здоровье в бассейнах у горячих и холодных ключей; средневековые монахи носили немощных и страждущих на руках в горные пещеры, чтобы окунуть их в «мертвую воду» — сероводородные источники. Что интересно, современная курортология опирается на принципы, сформулированные еще Пифагором, Гиппократом и Асклепием.

Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

Чтобы убедиться в целебных свойствах термальных вод, нашим современникам и соотечественникам вовсе не обязательно отправляться за границу — в бельгийский Спа, французский Виши, швейцарский Ивердон или чешские Карловы Вары. Помимо прочих природных богатств Россия владеет поистине неисчерпаемыми сокровищами — разнообразными по оздоровительному действию минеральными источниками. Один из российских курортных регионов так прямо и называется — Кавказские Минеральные Воды — и расположен в паре часов полета от столицы, в Ставропольском крае.

Спасибо царям

Впервые источники Кавминвод были подробно описаны немецким врачом Готлибом Шобером, которого Петр I, впечатленный водными лечебницами Карлсбада, отправил в 1717 году в экспедицию на Северный Кавказ. Разведка прошла успешно, «минеральные кладези» были признаны качественными и обширными, особенно отмечен «изрядный кислый родник в черкесской земле» — знаменитый нарзанный источник в Кисловодской долине.

Не прошло и ста лет, как вышел указ другого царя — Александра I: «О признании государственного значения кавказских минеральных вод и необходимости их устройства» от 1803 года. Этот год теперь считается годом образования Кавминвод.

Первоначально до Кавказских Минеральных Вод добиралось весьма ограниченное число нуждающихся в лечении — преимущественно из военных, служивших на Кавказе, и знати, которая могла позволить себе путешествие со всеми удобствами на столь изрядное расстояние: обозы состоятельных «болящих» проводили в пути по нескольку месяцев. И то сказать, лечение длилось долго, поэтому ехали со всей челядью, с собаками и попугаями, даже с собственной мебелью. А вот жить приходилось, как правило, весьма аскетично — в больших палатках, сооруженных вблизи источников. По воспоминаниям современников, сообразительные местные жители ставили на лето у ключей кибитки, которые с выгодой сдавали приезжим. Ванны принимали в ямах, вырытых близ источника прямо в земле и огороженных плетнями. Нарзан поступал в них по деревянным желобам и подогревался раскаленными ядрами или разбавлялся водой, подогретой в котлах на костре.

Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

Более или менее сносные условия были в Пятигорске и Кисловодске, где сдавались внаем дома и комнаты, но местное население жило скромно, если не сказать бедно, поэтому прибывшим на воды приходилось временно забыть о привычной роскоши. Конечно, и тогда были люди с размахом, которые строили на курорте собственные дачи. В Железноводске, например, сохранился великолепный дворец эмира Бухарского, а в Кисловодске — особняки Кшесинской и Шаляпина. Теперь эти здания стали памятниками архитектуры и украшением городских улиц.

Герой своего времени

Пятигорск навсегда связан с именем Лермонтова — поэт приезжал сюда не раз, здесь разворачивается действие его романа «Герой нашего времени», в окрестностях города находится мемориальный комплекс памяти поэта — место его дуэли и гибели. А вот дом, где жил Лермонтов, поражает простотой и даже аскетизмом обстановки. Теперь в нем музей поэта. Маленький домик с камышовой крышей, почти крестьянская мазанка, когда-то располагался на окраине города и принадлежал отставному майору Чилаеву. Как помним, в таком же примерно месте поселился «герой нашего времени» Печорин: «Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука: во время грозы облака будут спускаться до моей кровли. Нынче в пять часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками…»

Во времена Лермонтова пребывание на водах имело свой распорядок: начиналось серными ваннами в Пятигорске, продолжалось в Железноводске и заканчивалось в Кисловодске, где лечившегося «погружали в шипящий едкий нарзан». Кисловодск неспроста был заключительным звеном курортного конвейера: нарзан обладает общеукрепляющим и возбуждающим действием, располагает к бодрости и хорошему настроению. Поэтому вчерашние больные реабилитировались все больше на балах и журфиксах, а за Кисловодском закрепилась слава самого светского из местных городов и название Nachkur («после курорта»).

Водный профиль

Каждый из курортных городов, в зависимости от состава воды в источниках и микроклимата, специализируется на лечении определенных заболеваний. В Кисловодске находятся месторождения углекислых сульфатно-гидрокарбонатных кальциево-магниевых вод — нарзанов. В Ессентуках — источники углекислых гидрокарбонатно-хлоридных натриевых вод. В Пятигорске — углекислые пятигорские нарзаны, а также углекислые сероводородные источники с водой сложного ионно-солевого состава, радоновых вод, минеральных вод ессентукского типа, метановых вод с повышенным содержанием йода и брома и слабоуглекислых хлоридных натриевых вод. Железноводск славится единственными в мире источниками горячих кальциевых вод и углекислых сульфатно-гидрокарбонатных кальциево-натриевых вод.

Кисловодск Фото: Денис Абрамов / ТАСС

Состав и свойства минеральной воды сформировали лечебный профиль каждого курортного города. Главной специализацией санаториев Кисловодска стали заболевания сердечно-сосудистой системы — этот город считается ведущим кардиологическим курортом России. В Ессентуках лечат заболевания желудочно-кишечного тракта, печени и обмена веществ; здесь работает центр по лечению сахарного диабета и одна из самых больших грязелечебниц Европы. Пятигорск известен успехами в лечении заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения и кожных заболеваний. Железноводские санатории специализируются на лечении органов пищеварения, почек, мочевыводящих путей и нарушения обмена веществ. Помимо этого на всех курортах Кавминвод лечат гинекологические и урологические патологии, болезни органов дыхания, предлагают общеукрепляющие программы. Так или иначе получается, что все курорты Кавминвод — многопрофильные.

Не нужен нам берег турецкий

После десятилетия упадка санаторно-курортного лечения, пришедшегося на конец прошлого века, наступила эпоха возрождения. Сохранив главное достояние — опытный медицинский персонал, отработанные методики и научную базу, лучшие санатории региона приобрели (многие с помощью иностранных инвесторов, хорошо понимающих ценность местных вод) современное диагностическое и медицинское оборудование, обновили или полностью перестроили жилые корпуса, улучшили сервис и теперь предлагают гостям санаторно-курортное обслуживание самого высокого уровня.

Сотрудники местных санаториев — все как один патриоты местного водолечения. Многие побывали в спа Европы и Азии, охотно вспоминают стажировки в Израиле, Чехии и Германии, однако поистине целебными считают только местные воды, а настоящими целителями — местных врачей, исповедующих комплексный и индивидуальный подход к здоровью каждого клиента-пациента. Здесь гостя не пускают на самотек, а стараются вложить максимум пользы в ограниченный срок его оздоровления: каждый день расписан буквально по минутам, и эта настойчивая забота выгодно отличает атмосферу в российских санаториях от обстановки зарубежных курортов, где предоставляют полную свободу и независимость от предписаний доктора, которые выглядят не более чем пожеланиями.

