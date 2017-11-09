Российский селянин ужаснулся грязи в Стокгольме

Путешественник из Ленинградской области Никита Браварский ужаснулся условиям в шведской столице. Своими впечатлениями он поделился в группе «Девяткино online» в социальной сети «ВКонтакте» и прикрепил к посту опрос о том, могла бы Россия «возглавить борьбу с бедностью в мире».

В комментариях один из подписчиков группы обвинил туриста в том, что он делает «левые вбросы» и предложил рассказывать это «бабушкам у парадных». Однако автор поста настаивал, что пишет «реальную правду».

В конце октября житель Мурино побывал в Копенгагене, однако и датская столица показалась ему бедной, а дворец королевы он сравнил с подъездом в своем районе.

Мурино — поселок в Ленинградской области с населением в семь тысяч человек, в котором находится станция петербургского метрополитена «Девяткино». Это единственная станция, расположенная за пределами Санкт-Петербурга.