В России предсказали снижение цен на отели из-за штрафа для Booking

В России предсказали снижение цен на размещение в гостиницах из-за штрафа для Booking

В России предсказали снижение цен на гостиничные услуги, которое может последовать из-за штрафа для сервиса по бронированию отелей Booking. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС при НИУ ВШЭ Алексей Иванов, это может произойти из-за уменьшения дохода от монополистической деятельности компании.

«Активизируется конкуренция, ценовое предложение на рынке будет гибче реагировать на изменение спроса — как результат, рынок будет лучше удовлетворять интересы потребителей», — подчеркнул эксперт.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Booking на 1,3 миллиарда рублей. Как пояснили в ведомстве, причиной стало «злоупотребление доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов».