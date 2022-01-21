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Психолог раскрыла связь между цветом белья и характером женщины

Психолог Барбара Сантини: девушки с сильным характером отдают предпочтение черному белью

Фото: Shutterstock

Психолог и сексолог из Великобритании раскрыла связь между цветом нижнего белья и характером женщины. Интервью с ней публикует The Sun.

Барбара Сантини (Barbara Santini) рассказала, что комплекты женского белья являются способом самовыражения, который может многое рассказать о внутреннем мире женщины. «Цвет бюстгальтера и трусов дает много информации о личности, настроении, эмоциях и чувствах человека», — объяснила она.

Так, по словам эксперта, комплектам черного цвета отдают предпочтение девушки с сильным и напористым характером. В то же время темный оттенок подчеркивает врожденные элегантность, шик и утонченность. Красное белье, в свою очередь, выбирают страстные, пылкие и энергичные женщины.

Психолог подчеркнула, что трусы и бюстгальтеры розового цвета говорят о мягкости, юности и невинности владелицы. При этом синее белье отражает спокойствие и расслабленность, а комплекты зеленого оттенка чаще всего выбирают ревнивые женщины.

Ранее в январе российский психолог раскрыла связь между нижним бельем и возрастом женщины. По словам Ланы Волоховой, по белью можно судить о возрасте человека. Она объяснила, что чем старше становится женщина, тем более вероятно, что при покупке трусов ее главным критерием будет комфорт, нежели красота.

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Таисия Косинцева
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