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Раскрыта связь между трусами и возрастом женщины

Если белье перетягивает ягодицы по центру — девушка, вероятнее всего, старше

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Российский психолог раскрыла связь между нижним бельем и возрастом женщины. Соответствующая информация появилась на сайте «Газета.ру».

По словам Ланы Волоховой, по белью можно судить о возрасте человека. Она объяснила, что чем старше становится женщина, тем более вероятно, что при покупке трусов ее главным критерием будет комфорт, нежели красота.

«Если мы видим белье через одежду, и оно перетягивает ягодицы по центру — девушка, вероятнее всего, старше, если это же белье перетягивает верх ягодиц — моложе», — заверила эксперт.

Так, Волохова порекомендовала приобретать трусы на размер больше, чтобы они не перетягивали тело. Стилист Дарья Королева добавила, что также нужно обращать внимание на бесшовные позиции, а также модели с лазерной обработкой края, чтобы белье было незаметно под одеждой.

В ноябре журналисты The Sun раскрыли истинное предназначение внутреннего кармана на женских трусах. Выяснилось, что потайное отделение не предполагает хранение в нем мелких вещей. В действительности второй слой ткани на нижнем белье в области интимных органов является ластовицей, которая предназначена для гигиенических целей.

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Таисия Косинцева
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