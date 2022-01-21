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Депутат рассказал о российской «ловушке» для Запада

Депутат Морозов: Россия создала формат переговоров, из которых Запад не выйдет без ответа

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Депутат Госдумы Олег Морозов рассказал о российской «ловушке» для Запада, комментируя формат переговоров по гарантиям безопасности в эфире Первого канала, передает РИА Новости.

По мнению Морозова, Россия создала такой формат переговоров, когда выйти из них без ответа невозможно. Он заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен, требуя все новых гарантий по Украине, рискует «медленно превращаться в политического клоуна», на фоне которого глава российского МИД Сергей Лавров будет «нудно» призывать западные страны к ответу.

При этом западная сторона не демонстрирует отказ от дальнейшего продолжения диалога, подчеркнул политик. «Давно бы уже сказали нет. Что мешало сказать: "Ваши предложения не устраивают нас ни по одному из пунктов — до свидания, переговоры закончены". Никто не сказал», — отметил он.

Переговоры Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном по гарантиям безопасности в Европе прошли в Женеве. Встреча продлилась полтора часа. Позже в российском МИД отметили, что представители Москвы и Вашингтона предметно обсудили ключевые положения российских проектов, переданных ранее США и НАТО.

Марина Совина
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