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МИД подвел итоги переговоров Лаврова и Блинкена по безопасности

МИД РФ: Лавров и Блинкен предметно обсудили предложения России по гарантиям безопасности

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Министерстве иностранных дел России подвели итоги переговоров главы ведомства Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном по гарантиям безопасности в Европе, которые прошли в Женеве. Соответствующее заявление опубликовали на сайте МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что представители Москвы и Вашингтона предметно обсудили ключевые положения российских проектов, переданных ранее США и НАТО. «В данном контексте Министр указал на императивность строгого следования краеугольному принципу "неделимости безопасности"», — рассказали в МИД.

Согласно заявлению, в ходе встречи до Блинкена было доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей России, связанных с расширением НАТО на восток, будет иметь самые серьезные последствия. Отмечается, что их можно избежать, если Вашингтон позитивно отреагирует на предложения Москвы и предоставит письменный ответ.

В МИД заявили, что особое внимание на переговорах уделили конфликту на Украине. «Подчеркнута необходимость скорейшего и полноформатного выполнения Киевом "Комплекса мер", включая налаживание прямого диалога с властями ЛНР и ДНР», — сказано в документе.

Ранее Блинкен рассказал, что руководство Соединенных Штатов предоставит письменный ответ на российские предложения по безопасности на следующей неделе. Об этом он договорился с Лавровым на переговорах в Женеве. Встреча продлилась полтора часа.

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Екатерина Андреева
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