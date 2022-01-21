Блинкен рассказал о письменном ответе США по безопасности

Руководство Соединенных Штатов предоставит письменный ответ на российские предложения по безопасности на следующей неделе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы договорились, что на следующей неделе в письменном виде мы поделимся нашими идеями, нашими ответами на озабоченности, которые выразила Россия, и нашими озабоченностями, которыми мы также поделимся с Россией в письменной форме», — рассказал дипломат.

На пресс-конференции Блинкен обвинил Россию в планах свергнуть украинское правительство. Он также упомянул про военные учения Москвы, которые сейчас проводятся российскими военнослужащими в Белоруссии. По его мнению, крупное скопление войск превращает территорию северного соседа Украины в новый плацдарм для вторжения.

Ранее 21 января в Женеве завершились переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Диалог длился всего полтора часа. Еще до начала мероприятия оба дипломата заявили, что не ожидают от встречи прорывов в нынешних отношениях Москвы и Вашингтона. По результатам встречи дипломаты провели пресс-конференции о результатах переговорного процесса.