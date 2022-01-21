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Россиянин выжил после падения с девятого этажа и сам поднялся обратно

РИА Новости: житель Москвы упал с девятого этажа, выжил и вернулся обратно наверх

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Москве 23-летний житель выжил после падения с девятого этажа. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в Погонном проезде. В квартире в этот момент находилась родственница молодого человека. В какой-то момент она обнаружила, что парень уже в подъезде весь исцарапанный. После этого женщина вызвала скорую помощь.

Россиянина доставили в реанимацию, но в больнице оказалось, что он всего лишь получил ушибы. Сам москвич рассказал, что ему повезло — он упал на кусты возле подъезда. После того он встал и поднялся обратно домой.

Ранее в городе Новочебоксарск в Чувашии 11-летний ребенок выпал с 23-го этажа. Мальчик выжил, однако получил серьезные повреждения, его госпитализировали.

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Никита Абрамов
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