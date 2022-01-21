Самоизоляцию при заражении омикрон-штаммом сочли бессмысленной

Изоляция при заражении омикрон-штаммом коронавируса стала бессмысленной, так как вирус слишком быстро распространяется. К такому выводу пришел эпидемиолог Национального управления общественного здоровья Приморско-Горанской жупании Хорватии Добрица Рончевич, передает РИА Новости.

Эксперт счел, что вакцинация и перенесенная инфекция защищают от тяжелого течения заболевания и летального исхода на протяжении нескольких месяцев. Он подчеркнул, что не поддерживает отмену COVID-сертификатов.

«При этом самоизоляция потеряла смысл, и она почти никогда полностью не соблюдается», — заключил Рончевич. Он призвал заменить эту эпидемиологическую меру массовым и доступным тестированием граждан на коронавирус.

За прошлые сутки в мире зарегистрировали 3 777 104 заразившихся COVID-19, что является рекордным суточным показателем. По состоянию на 18:42 по московскому времени 20 января, всего было выявлено 336 790 193 инфицированных.