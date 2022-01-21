В мире зарегистрировали рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки

За последние 24 часа в мире зарегистрировали 3 777 104 заразившихся COVID-19, что является рекордным суточным показателем с начала пандемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 18:42 (по московскому времени) 20 января, в мире за сутки выявили 336 790 193 инфицированных. Число умерших с начала пандемии составило 5 560 718. За последние 24 часа от COVID-19 погибли 8741 человек.

Больше всего зараженных выявили в США — 67 437 353. Следом идут Индия (38 218 773), Франция (14 779 277).

Ранее в организации заявили, что коронавирус SARS-CoV-2 постепенно становится эндемичным. Эндемическое заболевание — болезнь, обычная для какого-либо региона. Подобное изменение вируса «даже не оспаривается», отметила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

С ней согласна представитель организации в России Мелита Вуйнович. По ее словам, помимо вакцинации, важно соблюдать и другие меры предосторожности: носить защитные маски и избегать больших скоплений людей в замкнутых пространствах.