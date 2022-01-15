В ВОЗ предрекли коронавирусу новые свойства

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович предрекла коронавирусу новые свойства. Своим мнением она поделилась в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По словам Вуйнович, коронавирус не уйдет, а станет эндемическим заболеванием. «Это значит, что он не исчезнет. Но мы научились от него лечиться и защищаться. Очень важно понять, что нам надо вспышку инфекции сейчас ограничить и снизить число уязвимых, иначе мы не сможем прогнозировать, какие новые штаммы будут появляться», — отметила она. Представитель ВОЗ подчеркнула, что помимо вакцинации сейчас очень важно соблюдать и другие меры предосторожности: носить защитные маски и избегать больших скоплений людей в замкнутых пространствах.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове также заявила о том, что Sars-Cov-2 постепенно становится эндемичным. Подобное изменение вируса «даже не оспаривается», отметила эксперт, однако пока еще нельзя говорить о новом свойстве.