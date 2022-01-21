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Экономика

Российский фондовый рынок закрылся падением

Индекс Мосбиржи 21 января упал на 2,18 процента

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

Российский фондовый рынок 21 января закрылся снижением основных индексов, свидетельствуют данные торгов. Индекс Мосбиржи упал до 3439,25 пункта (минус 2,18 процента), РТС — до 1401,88 (минус 3,36 процента).

Индекс «голубых фишек» снизился до 2496,75, потеряв 2,17 процента. Подешевели акции Сбербанка, «Алросы», НЛМК, при этом бумаги «Полюса», «Роснефти», «Магнита», «Новатэка», «Газпрома» в цене выросли.

Курс доллара от TradingView

Нефть марки Brent 21 января несколько снизилась к закрытию предыдущего дня, стоимость мартовских фьючерсов — 87,76 доллара за баррель.

Падает рубль: курс доллара вырос до 77,29 рубля, евро — до 87,67 рубля. Снижение отмечается на фоне проходивших 21 января
переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Изначально после окончания переговоров курс российской национальной валюты укреплялся и достигал 76,38 рубля за доллар и 86,64 рубля за евро.

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Платон Щукин
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