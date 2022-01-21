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Врач раскрыл последствия одновременного заражения гриппом и COVID-19

Биолог МГУ Зиновкин: одновременное заражение гриппом и COVID-19 увеличивает летальность

Фото: Pixabay

Кандидат биологических наук, заведующий лабораторией НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ имени М.В. Ломоносова Роман Зиновкин в интервью радио Sputnik рассказал, к каким последствиям приводит одновременное заражение гриппом и коронавирусом.

Биолог заявил, что омикрон-штамм COVID-19 создает меньший риск смерти, чем другие варианты вируса. Однако его пересечение с другими инфекциями он назвал «плохой новостью». Специалист раскрыл последствия такой болезни и заявил, что она увеличивает летальность.

«Проводилась научная работа, когда ученые заражали мышей гриппом и COVID-19. И на фоне инфекции коронавируса грипп давал нехорошие осложнения, малосовместимые с жизнью. Наложение инфекций друг на друга может привести к тому, что летальность возрастет», — подчеркнул врач.

Зиновкин предупредил, что двойная эпидемия гриппа и омикрона может увеличить нагрузку на российскую систему здравоохранения. Наиболее эффективным способом защиты от коронавируса и гриппа он назвал вакцинацию.

«Если вы уже давно вакцинировались от COVID-19, надо сделать бустер. Конечно, необходимо сделать прививку от гриппа, особенно тем людям, которые много общаются по роду работы», — посоветовал эксперт.

В холодное время года Зиновкин призвал не переохлаждаться, следить за диетой, а также наблюдать за уровнем витамина D3, который поддерживает иммунную систему. Он также посоветовал принимать цинк, поскольку он создает противовирусную защиту. «Наконец, ношение масок предотвращает заражение», — заключил биолог.

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Марина Совина
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