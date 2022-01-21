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На Украине предреки начало войны России с Западом через две недели

Политолог Бортник заявил, что до войны России и Запада осталось две недели

Фото: Дмитрий Рыжаков / РИА Новости

Директор Украинского института политики Руслан Бортник в эфире телеканала «НАШ» предрек скорую войну между Россией и Западом. По его мнению, она должна начаться через две недели.

«До войны осталось две недели. Не факт, что на Донбассе. Я уже говорил, что Россия не заинтересована "поджигать" Донбасс, потому что это ее границы. Но до нового витка эскалации между Россией и Западом осталось две недели. Что это будет, я пока не берусь прогнозировать. Россия будет готова через две недели. Это регламентируется внутренними российскими процессами», — заявил политолог.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала заявление Байдена о «небольшом вторжении» России на Украину. Она подчеркнула, что тем самым глава американского государства не давал Москве «зеленый свет» на это.

Марина Совина
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На Украине предреки начало войны России с Западом через две недели
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