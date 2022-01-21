Белый дом прокомментировал заявление Байдена о «небольшом вторжении» России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала заявление Байдена о «небольшом вторжении» России на Украину. Она подчеркнула, что тем самым глава американского государства не давал Москве «зеленый свет» на это, передает ТАСС.

Таким образом представитель администрации ответила на вопрос ведущего телеканала CNN о том, как следует расценивать заявление главы государства.

«Это абсолютно не отражает наши намерения, и это совершенно не тот посыл, который мы и в первую очередь президент пытались донести до президента [России Владимира] Путина», — сказала Псаки.

Как ранее сообщил CNN, Байден высказал мнение, что реакция Запада может быть разной в случае вторжения России на Украину. «Одно дело, если это незначительная вылазка, и в конечном итоге нам придется спорить о том, что делать, а что не делать», — сказал президент США.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нет принципиальной разницы между небольшим и полномасштабным вторжением. «Нельзя быть наполовину вторгнутым или наполовину агрессивным. Агрессия или есть, или ее нет», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил великим державам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. «Как не бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких. Говорю это как президент великой державы», - подчеркнул он.

