Зеленский ответил на слова Байдена о «небольшом вторжении» России

Президент Украины Владимир Зеленский у себя в Twitter ответил на слова американского лидера Джо Байдена об угрозе «небольшого вторжения» России на территорию республики.

«Хотим напомнить великим державам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких. Говорю это как президент великой державы», — написал Зеленский.

Как ранее сообщил CNN, Байден высказал мнение, что реакция Запада может быть разной в случае вторжения России на Украину. «Одно дело, если это незначительная вылазка, и в конечном итоге нам придется спорить о том, что делать, а что не делать», — сказал президент США.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нет принципиальной разницы между небольшим и полномасштабным вторжением. «Нельзя быть наполовину вторгнутым или наполовину агрессивным. Агрессия или есть, или ее нет», — сказал он.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе нападения России на Украину. Кремль заявляет об отсутствии агрессивных планов.