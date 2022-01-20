Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский ответил на слова Байдена о «небольшом вторжении» России

Владимир Зеленский ответил Джо Байдену как президент великой державы

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский у себя в Twitter ответил на слова американского лидера Джо Байдена об угрозе «небольшого вторжения» России на территорию республики.

«Хотим напомнить великим державам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких. Говорю это как президент великой державы», — написал Зеленский.

Материалы по теме:
ДНР и Украина заявляют о взаимных обстрелах и готовятся к войне. Почему в обострении ситуации в Донбассе обвиняют Россию?
ДНР и Украина заявляют о взаимных обстрелах и готовятся к войне.Почему в обострении ситуации в Донбассе обвиняют Россию?
23 ноября
«Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине
«Нам некуда отступать»Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине
16 апреля

Как ранее сообщил CNN, Байден высказал мнение, что реакция Запада может быть разной в случае вторжения России на Украину. «Одно дело, если это незначительная вылазка, и в конечном итоге нам придется спорить о том, что делать, а что не делать», — сказал президент США.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нет принципиальной разницы между небольшим и полномасштабным вторжением. «Нельзя быть наполовину вторгнутым или наполовину агрессивным. Агрессия или есть, или ее нет», — сказал он.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе нападения России на Украину. Кремль заявляет об отсутствии агрессивных планов.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Россиянам разъяснили порядок получения доплаты к январской пенсии
Названа минимальная стоимость аренды жилья в Москве
Минздрав рассказал о разработке новых препаратов для лечения коронавируса
Москвичам предсказали всплеск до 50 тысяч случаев коронавируса в сутки
В Крыму назвали новые санкции США опасным помутнением рассудка
Зеленский ответил на слова Байдена о «небольшом вторжении» России
Певица Сиа рассказала о желании покончить с собой
Возбуждено уголовное дело после фотосессии девушки на фоне мечети
Маячку AirTag от Apple нашли новое применение
Мужчина украл работающий светофор с перекрестка и попался
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter