Кулеба оценил слова Байдена о «небольшом вторжении» на Украину

Нет никакой принципиальной разницы между небольшим и полномасштабным «вторжением» России на территорию Украины, она в любом случае должна понести ответственность на международном уровне. Об этом заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба, его слова приводит «Интерфакс-Украина».

Своей репликой дипломат оценил слова президента США Джо Байдена о ситуации на границах двух стран. Накануне, 19 января американский политик допустил, что санкции против Москвы могут отличаться в зависимости от масштаба возможной интервенции и ее последствий.

«Нельзя быть наполовину вторгнутым или наполовину агрессивным. Агрессия или есть, или ее нет. И мы можем как свершившийся факт утверждать, что с 2014 года продолжается агрессия Российской Федерации против государства Украина», — заявил глава МИД.

Он заверил, что санкции против России следует ввести уже на данный момент, так как ее военнослужащие «находятся на территории Украины» и занимаются «убийством украинских солдат». «И потому мы не воспримем никакие попытки (подчеркну, если они будут) объяснить Украине, что не надо чего-то делать для сдерживания России. Все это пройдено. Все эти уроки истории уже выучены», — подчеркнул Кулеба.

Министр также сказал, что Россия в вопросах экспансии способна действовать нелинейно и может не устраивать полноценных военных операций для дестабилизации обстановки в регионе. Однако, по его словам, Киев более не будет «платить кровью своих граждан» за неспособность ее союзников оказать давление на Москву.

Ранее власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили Украину в подготовке провокаций, замаскированных под деятельность российских сил специальных операций. Разведка народной милиции полагает, что шесть украинских диверсионных групп в ближайшие дни могут устроить взрывы на социальных объектах, трансформаторных подстанциях, коммунальных сетях и на химических предприятиях.