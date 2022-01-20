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ДНР обвинила Украину в подготовке шести диверсионных групп

Замначальника Народной милиции ДНР Басурин: Киев готовит теракты на предприятиях
Эдуард Басурин

Эдуард Басурин. Кадр: телеграм-канал «RT на русском»

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили Украину в подготовке шести диверсионных групп. Интервью с замначальника Народной милиции ДНР опубликовано в Telegram-канале RT.

«К нам поступили разведданные о том, что Украина готовит спецгруппы. Их шесть штук. Непосредственно занимаются ими как инструктора англичане», — заявил Басурин.

Он утверждает, что Киев планирует устроить диверсии на социальных объектах, взрывы на трансформаторных подстанциях и коммунальных сетях, теракты на химических предприятиях в ДНР и ЛНР.

«Украинские военные будут переодеты в форму бойцов Народной милиции, которая якобы своими руками будет это все делать. При них будут "присутствовать" Силы специальных операций РФ. Это все будет сниматься на камеру», — уверяет Басурин.

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Далее, по его словам, появится «перебежчик» из ДНР, который расскажет журналистам, что теракты якобы устроил Донецк по приказу России.

«Потом это будут они показывать по всему миру, говорить о том, что с Россией нельзя говорить, Россия непосредственно принимает участие в гражданской войне на Украине. Все эти действия делаются для того, чтобы завлечь РФ и сделать ее стороной конфликта», — заявил представитель ДНР.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников призвал Запад незамедлительно ввести упреждающие санкции против России, которая, по его словам, ведет гибридную атаку против Киева. Резников уверен, что промедление в этом вопросе обернется для Европы масштабными потерями, поскольку конфликт между Россией и Украиной приведет к большим жертвам и спровоцирует наплыв беженцев.

«Это будет бедствие не только для Украины, но и для Европы, поскольку несколько миллионов мигрантов, наших беженцев, соберутся у украинско-польской границы и, вероятно, также у польско-немецкой», — предостерег глава Минобороны.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе российского вторжения на Украину. Кремль отрицает наличие агрессивных планов.

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София Сарджвеладзе
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