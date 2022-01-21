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Пятерых россиян задержали за незаконный оборот огнестрельного оружия

В Якутске полиция задержала россиянина за продажу похищенного оружия охотникам

Фото: МВД Медиа

В Якутске сотрудники Росгвардии в ходе инвентаризации выявили в оружейном магазине недостачу 21 ружья и установили предполагаемого похитителя. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

К пропаже оружия оказался причастен 28-летний продавец. Втайне от директора магазина он по заниженной цене продавал ружья охотникам без оформления документов. Выручку на миллион рублей он забрал себе.

Полицейские также установили личности четырех покупателей. Один из них приобрел 15 ружей и карабинов. После окончания следственных действий похищенный и незаконно проданный товар вернется к хозяину магазина.

Пятерых задержанный обвинили в незаконном обороте оружия. На покупателей возбудили дела по статье 222 («Незаконное приобретение и передача оружия») УК РФ, а на продавца — по статьям 222 и 226 («Хищение оружия») УК РФ.

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Мария Рубникович
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