Россиян предупредили о смертельной опасности белого хлеба

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Москвой 24» заявила, что если тщательно не пережевывать белый хлеб, это может привести к возникновению кишечной непроходимости. Также она предупредила, что в ряде случаев это может оказаться смертельно опасным и дала совет, как избежать подобных проблем.

Она подчеркнула, что особенно тщательно следовать данному правилу следует россиянам со сниженной моторикой желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), дивертикулитом (воспалением мешковидных выпячиваний) кишечника, опухолями органов ЖКТ, а также иными патологиями пищеварительной системы.

В качестве главной причины, по которой может возникнуть данная проблема, медик назвала быстрые перекусы, во время которых человек не сосредоточен на приеме пищи и не пережевывает еду тщательно, при этом забывая пить достаточное количество жидкости. Это, по ее словам, приводит к непроходимости в кишечнике. Если запустить ситуацию, возможно возникновение бактериальной интоксикации, из-за которой может случиться разрыв кишечника.

«Древние говорили, что есть надо как пить. То есть пережевывать продукт до такой степени, чтобы его можно было проглотить как жидкость. Кроме того, пока мы жуем пищу, ферменты ЖКТ готовятся к тому, чтобы встретить этот пищевой комок и дополнительно обработать его», — посоветовала диетолог.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что в белом хлебе могут содержаться трансжиры, поэтому продукт может оказаться опасным для мозга и стать причиной развития деменции. Эксперт советует обращать внимание на состав, и если там есть маргарин, лучше выбрать другой хлеб.