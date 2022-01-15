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Белый хлеб оказался опасным для мозга

Диетолог Соломатина: сахар в белом хлебе повышает уровень глюкозы в крови

Фото: Unsplash

В белом хлебе могут содержаться трансжиры, поэтому продукт может оказаться опасным для мозга и стать причиной развития деменции. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, ее слова приводит «Москва 24».

Эксперт советует обращать внимание на состав, и если там есть маргарин, лучше выбрать другой хлеб. Кроме того, в белом хлебе содержится сахар, который повышает уровень глюкозы в крови. «Это когда сахара в крови много и он там будет плавать, а инсулин уже не может его протащить в клетки. В этом случае этот сахар начинает буквально разъедать стенки сосудов», — заключила Соломатина.

На фоне высокого уровня холестерина появятся атеросклеротические бляшки и кровь не сможет нормально циркулировать. В итоге это приведет к повышению давления, а поврежденные сосуды не смогут как надо обеспечивать кровь кислородом, так что клетки мозга начнут отмирать, пояснила врач. В целом, диетолог советует отдать предпочтение цельнозерновому хлебу, в котором есть полезная для здоровья клетчатка.

Ранее американские диетологи предупредили, что кофе, алкоголь, сладкие напитки при злоупотреблении могут вызвать повреждение мозга и нарушение когнитивных функций. Опасна доза более шести чашек кофе в день. Она грозит уменьшением мозга и развитием деменции. Медики посоветовали также следить и за употреблением шоколада и чая.

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Платон Щукин
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