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Медики предупредили о скрытой опасности кофе для мозга

Медики заявили о способности кофе уменьшать мозг и вызывать слабоумие

Фото: Pexels.com

Кофе, алкоголь, сладкие напитки при злоупотреблении могут вызвать повреждение мозга и нарушение когнитивных функций, пишет Eat This, Not That! со ссылкой на американских диетологов.

Специалисты предупредили, что большое количество спиртного убивает нейроны, а регулярное употребление алкоголя способно повредить мозг. Такой же эффект вызовут сладкие напитки.

Биологи заявили о важности ограничивать количество выпиваемых чашек кофе. Если в небольших количествах кофеин положительно влияет на мыслительный процесс, то чрезмерная любовь к кофе снижает когнитивные функции и имеет скрытую опасность.

Опасна доза более шести чашек в день. Она грозит уменьшением мозга и развитием деменции. Медики посоветовали также следить и за употреблением шоколада, чая.

Ранее исследователи из Венгрии обнаружили, что потребление до трех чашек кофе в день связано с пониженным риском инсульта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. У потреблявших напиток умеренно риск смерти в целом был ниже на 12 процентов, от сердечно-сосудистых заболеваний — на 17 процентов, от инсульта — на 21 процент.

Алия Шарафутдинова
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