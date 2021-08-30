Обнаружен позитивный эффект потребления кофе

Исследователи из Венгрии обнаружили, что потребление до трех чашек кофе в день связано с пониженным риском инсульта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Свои выводы ученые представили на конгрессе Европейского общества кардиологии.

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Специалисты из Университета Земмельвайса решили выяснить связь между приемом кофе и случаями инфарктов, инсультов и смертей от них. Они проанализировали собранные за 11 лет данные о здоровье 468 629 участников исследования UK Biobank, средний возраст которых составлял 56 лет и у которых до его начала не было зафиксировано сердечно-сосудистых заболеваний. Их разделили на три группы: не потреблявших кофе, потреблявших умеренно (до трех чашек в день) и потребляющих много (более трех чашек в день).

Выяснилось, что у потреблявших напиток умеренно риск смерти в целом был ниже на 12 процентов, от сердечно-сосудистых заболеваний — на 17 процентов, от инсульта — на 21 процент. Для того чтобы выяснить причину такой зависимости, исследователи проанализировали МРТ сердца 30 тысяч участников исследования. «Анализ снимков показал, что по сравнению с теми участниками, кто не пил кофе регулярно, у потреблявших его ежедневно сердце работало лучше, и его размер был ближе к норме», — отметила ведущий автор исследования Юдит Симон.