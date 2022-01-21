В станице Кущевская задержаны убивавшие россиян последователи банды Цапков

В Краснодарском крае задержаны молодые россияне, которых СМИ называют последователями банды Цапков, за ограбления и убийства жителей станицы Кущевская. Об этом в пятницу, 21 января, сообщает издание «Комсомольская правда».

По данным издания, 19-летние россияне подозреваются в угоне, убийствах, похищении человека и разбойном нападении. Всего задержанным вменяется пять эпизодов. Они пояснили следователям, что начали свою криминальную деятельность с 17 лет, когда обокрали и позже вывезли на пустырь двух женщин.

В ноябре 2021 года один из них совершил убийство и вынес из дома жертвы 80 тысяч рублей. 8 января они убили местного жителя, украли у него ружье и деньги, а тело вытащили на участок по соседству и закидали камнями.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет продолжит изучать дело банды Цапков, и в ближайшее время могут прозвучать новые данные о преступлениях.

Банда Цапков — Цеповязов стала широко известна после убийства 12 человек в станице Кущевская в ноябре 2010 года, эта расправа считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Возглавлявший банду Сергей Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в 2014 году в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Другой лидер ОПГ Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен по делам банды к 20 годам лишения свободы.