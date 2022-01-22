Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Сексолог назвал способы сохранить брак

Врач-сексолог Кульгавчук: спасти брак от разрушения поможет работа с психологом

Фото: Pixabay

Врач-сексолог, семейный психотерапевт, президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук назвал способы спасти брак от разрушения. Его слова передает «Пятый канал».

По словам Кульгавчука, нужно учиться смотреть на кризис с разных сторон и анализировать причины конфликтов. Также поможет работа с семейным психологом. «Прежде чем хоронить отношения разводом, надо попробовать их полечить. Может, они еще живы? Ведь заживо не хоронят. Нужно приложить усилия. И не принимать поспешных решений», — посоветовал эксперт.

Материалы по теме:
«Я хотела преподать урок олигарху» Как разводятся богатейшие люди планеты?
«Я хотела преподать урок олигарху»Как разводятся богатейшие люди планеты?
20 января
«Выбирайте между моногамией, полиаморией и свингерством» Как отношения с несколькими партнерами стали нормой в современном мире?
«Выбирайте между моногамией, полиаморией и свингерством»Как отношения с несколькими партнерами стали нормой в современном мире?
21 марта

Он считает, что основные причины неудач в паре — это отсутствие модели здоровых отношений в родительской семье и незнание партнера. По статистике, 40 процентов разведенных пар заявляют, что слишком поспешили с заключением брака. Специалист также рекомендует подумать, действительно ли необходимо сохранить семью или лучше будет разойтись.

В случае, если пара решила работать над отношениями, им следует признать свои ошибки и право на ошибку у партнера, разделить ответственность за кризис между обоими и начать работать в команде. «На приеме я часто задаю вопрос: "От какого слова образовано слово "супруги"?". И не все знают, что это от слова "упряжка", что означает единую цель и движение вместе к этой цели, красиво и слаженно», — подчеркнул специалист.

Ранее Кульгавчук предупредил россиян о расстройстве ЖКТ от употребления продуктов-афродизиаков. Эксперт заявил, что они воздействуют на организм химически, улучшая психическое здоровье, энергетический потенциал, а также сексуальное влечение и желание, но частично влияние происходит с психологической точки зрения. Он отметил, что отсутствие золотой середины в их употреблении приводит к расстройству желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и «неспособности к сексуальным победам».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США заявили о готовности принять военные меры против России
В ВШЭ оценили эффективность ингаляций водкой для защиты от COVID-19
Рогозин рассказал о скорой отмене режима террористической опасности на Байконуре
Инфекционист спрогнозировал окончание пандемии коронавируса к лету
Женщина до смерти заморила голодом дочь-инвалида
МВД захотело получить право на проверки патронов
Сексолог назвал способы сохранить брак
Арнольд Шварценеггер попал в ДТП
На Украине рассказали об унизительных для Германии поставках оружия из Британии
Стали известны реальные цены на еду в столовой Госдумы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter