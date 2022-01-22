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Бузова похвасталась роскошными подарками за миллионы рублей

Певица Ольга Бузова получила на день рождения украшения Bvlgari за 12 миллионов рублей

Фото: Shutterstock

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова похвасталась роскошными подарками, которые она получила на день рождения. Сторис появились в ее Instagram-аккаунте.

Известно, что знаменитость отпраздновала 36-летие 20 января в кругу семьи и друзей. Знаменитость опубликовала несколько кадров с мероприятия, на которых запечатлена в красном платье длины миди с разрезом, оголяющем ее ногу, и остроносых туфлях в тон.

Кроме того, в сторис Бузова продемонстрировала подписчикам подарки, которые она получила в честь праздника. На размещенных кадрах видно бриллиантовые колье, серьги и кольцо люксового бренда Bvlgari. Стоимость украшений составляет больше 12 миллионов рублей.

Помимо упомянутых аксессуаров, именинница получила черную кожаную сумке марки Louis Vuitton за 218 тысяч рублей и браслет в виде ремешка того же бренда.

Ранее в январе Бузова подарила гостям дня рождения набор для утреннего похмелья. Отмечается, что в коробку вошли минеральная вода «Боржоми», шипучие таблетки от головной боли и маленькая бутылка игристого вина JP Chenet стоимостью 436 рублей.

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Таисия Косинцева
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